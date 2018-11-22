В ответ на появившийся спрос Минфин может увеличить дюрацию предложения ОФЗ на следующей неделе - "Райффайзенбанк"

"В этот раз настойчивость Минфина была вознаграждена: удалось реализовать весь предложенный объем 20 млрд руб. Короткие ОФЗ 25083 встретили традиционный спрос со стороны локальных банков за счет наличия все еще высокой премии к ставкам денежного рынка (87 б.п. к o/n РЕПО по отсечке YTM 8,36%). Отсечка по среднесрочным бумагам 26223 была установлена на уровне 8,63%, что позволило получить прибыль участникам, успевшим сформировать короткие позиции в момент объявления параметров аукциона (тогда котировки находились около YTM 8,55%). Учитывая такой результат аукционов, на следующей неделе Минфин, скорее всего, увеличит дюрацию предложения, что, по нашему мнению, позволит участникам получить прибыль от коротких позиций (по длинным бумагам в преддверии их размещения)", - прогнозируют ианалитики ЗАО "Райффайзенбанк".