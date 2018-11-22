.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Золото: дно пройдено? - eToro
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
22 ноября 2018 года 13:28
Золото: дно пройдено? - eToro
"Цены на золото продолжают расти в четверг. Доллар чувствует себя неважно, не сумев сохранить недавний энтузиазм, несмотря на преобладающее уклонение от рисков, - отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. - Этим и пользуется драгметалл, который накануне обновил 2-недельные максимумы на отметке 1230 и держится неподалеку. По мере восстановления котировок на рынке активизируются спекуляции на тему того, что золото, возможно, уже достигло дна - в августе, на отметке 1160. На прошлой неделе цены в моменте уходили ниже 1200, но быстро восстановились, и это уже неплохой сигнал, указывающий на возвращение привлекательности металла". По мнению эксперта, сейчас важная поддержка проходит в районе 1218, над которой желтый металл торгуется с начала текущей недели. Также важно, что котировки находятся над 50- и 100-дневными скользящими средними. Если в ближайшие дни не произойдет прорыв этой поддержки, у игроков прибавится уверенности в дальнейшем восстановлении золота. "Традиционно основной тон металлу задает доллар, - полагает М. Мащенко. - Американская валюта пала жертвой сомнений инвесторов в дальнейшем ужесточении политики ФРС. Более того, некоторые игроки уже не уверены в том, что регулятор повысит ставку в декабре. Но консенсус-прогноз все же предполагает четвертое в этом году повышение стоимости кредитования. Это фактор риска для золота, тогда как позитивный импульс может прийти в случае подвижек в торговых переговорах между США и Китаем, поскольку USD выигрывает от напряженности на этом фронте. Так что делать выводы о формировании дна по золоту лучше уже после ключевых декабрьских событий".
.
22 ноября 2018 года 17:22
Большинство циклических металлов в текущем году находятся под давлением в связи с опасениями по поводу замедления экономического роста в Китае на фоне кампании властей по сокращению долговой нагрузки и торговых споров с США, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Маркус Алленшпах.... читать дальше
.22 ноября 2018 года 14:49
В 2019 году наиболее вероятно движение цен на нефть в диапазоне 70-80 $/баррель - UFG Wealth Management
"Ситуация на рынке нефти в течение последних нескольких недель напоминала идеальный шторм, заставив аналитиков, ещё недавно говоривших про скорое достижение отметок в $100 за баррель, резко поубавить пыл и начать проводить параллели с ситуацией 4-летней давности, а также пытаться предугадать итоги... читать дальше
.22 ноября 2018 года 12:20
"Фьючерсы на основные нефтяные контракты в среду начали корректироваться вверх после значительного падения в первые дни недели, однако уже на торгах в четверг вернулись к отрицательной ценовой динамике. Во многом этому способствовали данные по американским запасам нефти, которые выросли девятую... читать дальше
.22 ноября 2018 года 10:20
"На рынке нефти инвесторы оценивают перспективы достижения нового соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи в 2019 году. США заинтересованы в низких ценах на нефть и могут попытаться оказать влияние на Саудовскую Аравию, чтобы страна не снижала объемы производства, что может вызвать противоречия между... читать дальше
.22 ноября 2018 года 09:32
S&P 500 и Nasdaq Composite выросли в среду, Dow Jones практически не изменился. Азиатские рынки акций демонстрируют разнонаправленную динамику в четверг. Нефть эталонных марок возобновила падение в четверг. читать дальше
.21 ноября 2018 года 18:22
"Средняя доходность по индексу Bloomberg Barclays для высокодоходных облигаций американских компаний продолжил рост во вторник и достиг 7,31% по сравнению с 6,94% неделей ранее и минимумом в 4,83% 20 июня 2014 года. Показатель находится на самом высоком уровне с июня 2016 года. С января 2018 года... читать дальше
.21 ноября 2018 года 16:45
На рынке нефти сохраняется нервозная обстановка, которая приводит к очередному снижению цен, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Котировки снова падали на 7% в течение торгового дня вторника в отсутствие фундаментальных новостей. Нервозность на фондовом рынке,... читать дальше
.21 ноября 2018 года 16:05
"Индекс S&P 500 упал на 1,8%, растеряв весь рост с начала года. Причиной снижения стала распродажа на рынке нефти и колебания курса доллара перед длинными выходными в США. Продолжающиеся проблемы с корпорацией Apple спровоцировали негатив в цепочке поставок полупроводников, тогда как бумаги... читать дальше
.21 ноября 2018 года 14:40
"Ралли доллара забуксовало после вчерашнего всплеска покупок, хотя в целом валюта держится неплохо, учитывая что в Европе инвесторы умудряются проявлять осторожный оптимизм в условиях напряженности по всем фронтам. В центре внимания - по-прежнему Брекзит и Италия, которые мешают европейским... читать дальше
.21 ноября 2018 года 12:51
Напряжение будет сохраняться в ближайшие две недели. В начале декабря должна состояться встреча представителей ОПЕК+. Договоренность о сокращении добычи подходит к концу. И от России, и от Саудовской Аравии поступали неоднозначные заявления как о том, что они будут прекращать участие в сделке по... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.