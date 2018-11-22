Сейчас на рынках нет факторов для выхода курса рубля из диапазона 65,5-66,5 за доллар - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль укрепляется вместе с остальными валютами развивающихся стран. Сохраняется поддержка налогового периода - в понедельник уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы. Сейчас в условиях низкой активности на рынках нет факторов для выхода курса рубля из диапазона 65,5-66,5 за доллар. Но в долгосрочной перспективе сохраняются существенные риски, связанные с санкциями, возвратом ЦБ на валютный рынок и значительно снизившимися ценами на нефть", - считают в Банке "Санкт-Петербург".