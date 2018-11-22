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22 ноября 2018 года 12:02
Несмотря на успешный выход Минфина на первичный рынок, пока рано говорить о кардинальной смене тренда по ОФЗ - Уралсиб
"Совокупно спрос на обоих аукционах Минфина в среду превысил 51 млрд руб., такой цифры в абсолютном выражении мы не видели с начала августа. Однако самое интересное, что этот успех не передался далее на вторичный рынок, и торговая активность после аукционов вновь сошла на нет. Безусловно, благодаря укреплению рубля на 0,5% за основную сессию ОФЗ вчера закрылись ростом котировок, примерно на 0,1–0,3 п.п. от номинала, однако весь этот рост достигнут на торговом обороте, не превышающем 12 млрд руб., что гораздо ниже среднего показателя. Мы считаем, что, несмотря на успешный выход Минфина на первичный рынок, пока рано говорить о кардинальной смене тренда, поскольку ключевые риски, связанные с возможным расширением санкций против РФ, сохраняются, а перенос голосования в Конгрессе США на следующий год пока совсем не означает снижения санкционного давления", - отмечают специалисты Уралсиба.
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22 ноября 2018 года 17:22
Большинство циклических металлов в текущем году находятся под давлением в связи с опасениями по поводу замедления экономического роста в Китае на фоне кампании властей по сокращению долговой нагрузки и торговых споров с США, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Маркус Алленшпах.... читать дальше
.22 ноября 2018 года 14:49
В 2019 году наиболее вероятно движение цен на нефть в диапазоне 70-80 $/баррель - UFG Wealth Management
"Ситуация на рынке нефти в течение последних нескольких недель напоминала идеальный шторм, заставив аналитиков, ещё недавно говоривших про скорое достижение отметок в $100 за баррель, резко поубавить пыл и начать проводить параллели с ситуацией 4-летней давности, а также пытаться предугадать итоги... читать дальше
.22 ноября 2018 года 13:28
"Цены на золото продолжают расти в четверг. Доллар чувствует себя неважно, не сумев сохранить недавний энтузиазм, несмотря на преобладающее уклонение от рисков, - отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. - Этим и пользуется драгметалл, который накануне... читать дальше
.22 ноября 2018 года 12:20
"Фьючерсы на основные нефтяные контракты в среду начали корректироваться вверх после значительного падения в первые дни недели, однако уже на торгах в четверг вернулись к отрицательной ценовой динамике. Во многом этому способствовали данные по американским запасам нефти, которые выросли девятую... читать дальше
.22 ноября 2018 года 10:20
"На рынке нефти инвесторы оценивают перспективы достижения нового соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи в 2019 году. США заинтересованы в низких ценах на нефть и могут попытаться оказать влияние на Саудовскую Аравию, чтобы страна не снижала объемы производства, что может вызвать противоречия между... читать дальше
.22 ноября 2018 года 09:32
S&P 500 и Nasdaq Composite выросли в среду, Dow Jones практически не изменился. Азиатские рынки акций демонстрируют разнонаправленную динамику в четверг. Нефть эталонных марок возобновила падение в четверг. читать дальше
.21 ноября 2018 года 18:22
"Средняя доходность по индексу Bloomberg Barclays для высокодоходных облигаций американских компаний продолжил рост во вторник и достиг 7,31% по сравнению с 6,94% неделей ранее и минимумом в 4,83% 20 июня 2014 года. Показатель находится на самом высоком уровне с июня 2016 года. С января 2018 года... читать дальше
.21 ноября 2018 года 16:45
На рынке нефти сохраняется нервозная обстановка, которая приводит к очередному снижению цен, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Котировки снова падали на 7% в течение торгового дня вторника в отсутствие фундаментальных новостей. Нервозность на фондовом рынке,... читать дальше
.21 ноября 2018 года 16:05
"Индекс S&P 500 упал на 1,8%, растеряв весь рост с начала года. Причиной снижения стала распродажа на рынке нефти и колебания курса доллара перед длинными выходными в США. Продолжающиеся проблемы с корпорацией Apple спровоцировали негатив в цепочке поставок полупроводников, тогда как бумаги... читать дальше
.21 ноября 2018 года 14:40
"Ралли доллара забуксовало после вчерашнего всплеска покупок, хотя в целом валюта держится неплохо, учитывая что в Европе инвесторы умудряются проявлять осторожный оптимизм в условиях напряженности по всем фронтам. В центре внимания - по-прежнему Брекзит и Италия, которые мешают европейским... читать дальше
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