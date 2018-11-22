Рубль продолжает сдержанно укрепляться относительно доллара в ходе утренних торгов - "Нордеа Банк"

"Рубль продолжает сдержанно укрепляться относительно доллара в ходе утренних торгов, следуя динамике прошедшего дня. Пара RUB/USD в моменте достигала отметки 65,50. Поддержку российской валюте оказывает общее настроение в отношении валют развивающихся рынков, попытки коррекции на рынке нефти, а также умеренный позитив в отношении санкционного вопроса. Игроки валютного рынка реагируют на заявления американских политиков, в которых отмечается желание властей США взять паузу и вернуться к обсуждению новых санкций в 2019 году. Кроме того, локальную поддержку российской валюте оказало заявление председателя Банка России о необходимости поддерживать жёсткую денежно-кредитную политику, реагируя на проинфляционные риски в экономике. Ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 65.4-66.4", - комментируют ситуацию на валютном рынке аналитики "Нордеа Банка".