Значимость текущей денежно-кредитной политики для рубля будет расти по мере снижения волатильности курса - РФПИ

"Стабилизация курса доллара к основным мировым валютам и начало небольшой коррекции обеспечили многим ЕМ валютам условия для умеренного укрепления, - указывают аналитики РФПИ. - Вкупе с небольшим восстановлением цен на нефть Brent до US$63.30-64.00/брл это позволило рублю укрепиться на 0.5%. Умеренно-позитивны для рубля комментарии о том, что рассмотрение новых ограничительных мер против РФ может быть отложено до 2К19. Из внутренних новостей отметим комментарии ЦБ, подтвердившего наличие инструментов и опыта для противодействия негативным внешним шокам и угрозам фин. стабильности. Добавим, что текущая денежно-кредитная политика с положительными реальными процентными ставками сама по себе является поддержкой для рубля, и ее значимость будет расти по мере снижения волатильности курса. Спекуляции против рубля имеют смысл при наличии сильных краткосрочных движений, в противном случае их привлекательность резко падает из-за высоких ставок (высокий carry). Неопределенность из-за нефти сохраняется, однако по-прежнему верим в умеренный рост рубля до 64-65/USD. Сегодня же активность на рынке может снизиться из-за выходного дня в США".