Котировки Brent будут консолидироваться в диапазоне $61,5-63,5 - Промсвязьбанк

"На рынке нефти инвесторы оценивают перспективы достижения нового соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи в 2019 году. США заинтересованы в низких ценах на нефть и могут попытаться оказать влияние на Саудовскую Аравию, чтобы страна не снижала объемы производства, что может вызвать противоречия между нефтепроизводителями. Трейдеры ждут саммита G20, который состоится в Аргентине в конце ноября, и где представители России и Саудовской Аравии могут обсудить предполагаемое сокращение добычи на 2019 год. Котировки Brent будут консолидироваться в диапазоне 61,5-63,5 долл./баррель", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.