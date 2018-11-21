После активного открытия в четверг российский фондовый рынок до конца недели ляжет в дрейф у достигнутых уровней - Промсвязьбанк

"В среду российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Поводом к покупкам послужил отскок на внешних рынках. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,5%, а в США индексы Dow Jones и S&P500 за первый час торгов подтянулись на 0,6% и 0,9%. После существенного снижения во вторник, сегодня нефть марки Brent смогла прибавить порядка 1%, поднявшись в район 63 доллара за баррель. Днем рост был более существенным, однако настроения на рынке испортил отчет Минэнерго США, показавший рост коммерческих запасов нефти на 4,9 млн баррелей, при том что игроки, после отчета API, ожидали менее сильный рост".

На таком фоне покупки в наших акциях преобладали, что позволило индексу МосБиржи к закрытию подняться на 0,7%, до 2358 пунктов. Лидерами торгов выступили акции САФМАРа и Аэрофлота, прибавившие более 6%. Хуже рынка закрылись Мегафон и ТМК, снижение которых превысило 1%. Стоит отметить, что отскок внешних площадок может быть связан с предстоящим выходным в США. Завтра за океаном отмечают День Благодарения и торги не проводятся, а в пятницу на американских площадках короткий торговый день. В результате, часть игроков предпочтет уйти на длинные каникулы, в преддверии которых фиксирует прибыль по спекулятивным коротким позициям. Подъем в Штатах поддержал наши акции, позволив индексу МосБиржи отыграть уровень 2350 пунктов, что вновь перевело данную отметку в разряд поддержек. Скорее всего, после активного открытия в четверг российский фондовый рынок до конца недели ляжет в дрейф у достигнутых уровней, полагает эксперт банка. Отсутствие торгов в США приведет к низкой активности наших инвесторов и пониженным объемам торгов.