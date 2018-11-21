На американском рынке высокодоходных облигаций продолжается коррекция - Julius Baer

"Средняя доходность по индексу Bloomberg Barclays для высокодоходных облигаций американских компаний продолжил рост во вторник и достиг 7,31% по сравнению с 6,94% неделей ранее и минимумом в 4,83% 20 июня 2014 года. Показатель находится на самом высоком уровне с июня 2016 года. С января 2018 года мы занимали негативную позицию по высокодоходному сектору американского рынка корпоративных облигаций в ожидании изменения фундаментальных факторов, которое вызовет турбулентность на рынке. Рынок перешел из состояния, которое определяли риски дефляции и неограниченного монетарного стимулирования, к состоянию фискальной поддержки и нормализации кредитно-денежной политики. Этот переход особенно сильно отражается на компаниях, которые сильно зависят от дешевого финансирования. В секторе до сих пор остается множество так называемых "зомби"-компаний. Мы еще не достигли того момента, когда эти корпорации потеряют доступ к дешевым деньгам. Опросы ФРС США указывают на отсутствие кредитного сжатия и наличие доступных кредитов в банковском секторе. Мы ожидаем продолжение коррекции на американском рынке высокодоходных корпоративных облигаций", - комментирует руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.