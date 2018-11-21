"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR Ros Agro на 7%, подтвердив рейтинг "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) на 7% - до $14,50 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками "ВТБ Капитала" была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Ros Agro, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $12,77 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $10,7 за штуку.