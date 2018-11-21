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21 ноября 2018 года 15:10
БКС рекомендует покупать бумаги финсектора РФ в ожидании дивдоходности за 2018г на уровне 10%, фавориты Сбербанк и Мосбиржа
"БКС Глобал Маркетс" рекомендует покупать бумаги финансового сектора РФ, ожидая дивидендную доходность российских банков за 2018 год на уровне 10%, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Елены Царевой. "Дивдоходность на уровне 10% в 2018 году для российских банков - самое высокое значение в регионе EMEA и главный триггер для ре-рейтинга сектора. Наши фавориты - Сбербанк (MOEX: SBER) и "Московская биржа" (MOEX: MOEX), - говорится в отчете. Согласно материалам "БКС Глобал Маркетс", аналитик не видит значительных рисков для коэффициента выплат Сбербанка на уровне 50% от прибыли в 2018 году с прогнозируемым дивидендом в размере 18,9 рубля на акцию и дивдоходностью 9,5% (11% у привилегированных акций). Кроме того, по ее мнению, закрытие сделки по продаже Denizbank должно поддержать выплату вне зависимости от цены. Помимо этого, как полагает эксперт, настал хороший момент для входа в бумаги "Мосбиржи", которая предлагает самую высокую доходность в секторе на двенадцать месяцев. "Мы считаем, что дивидендный потенциал "Мосбиржи" не изменился, учитывая ее невысокие потребности в капвложениях и достаточную капитализацию НКЦ. Таким образом, мы не видим больших рисков для 90%-ного коэффициента выплат за 2018 год, что соответствует 7,78 рубля на акцию и дивдоходности 8%", - пишет Е.Царева. Также она считает, что открытие сейчас длинных позиций в акциях "Мосбиржи" позволит инвесторам рассчитывать на более высокую дивдоходность на горизонте двенадцати месяцев в размере 11% (10,6 рубля на акцию) при условии выплат промежуточных дивидендов за первое полугодие 2019 года. В то же время, как следует из обзора, низкая достаточность капитала может стать риском для коэффициента выплат дивидендов на уровне 50% в 2018 году для ВТБ (MOEX: VTBR). "Несмотря на то, что ЦБ поменял сроки введения буфера капитала в 2019 году, глава ВТБ 23 октября сообщил, что коэффициент дивидендных выплат за 2018 год может оказаться ниже 50%. Дивиденд в размере 50% прибыли за 2018 год - возможный сценарий для банка с ожидаемым Н1.1 8,7% на апрель 2019 года, что на 1,5 п.п. выше минимума. Риск заключается в возможном росте взвешенных по риску активов ВТБ на 15% в 2019 году против нашего базового сценария в 5%, что подтолкнет уровень достаточности капитала (CAR) к пограничному значению. Дивиденд за 2018 год в размере 0,038 рубля на акцию предполагает доходность 9%", - отмечается в материалах инвестбанка. Между тем, по мнению Е.Царевой, Тинькофф банк и банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) пока не являются дивидендными историями с ожидаемыми доходностями за 2018 год в 6% и 4% соответственно. "Мы не видим рисков для 50%-ного коэффициента Тинькофф банка (дивдоходность за 2018 год 6%), поскольку ROE достаточна для генерации капитала. Спецдивиденд - всегда приятный бонус, однако в этом году шансы невысоки, учитывая активный рост ТКС. Даже коэффициент 50% может принести доходность 9% к 2020 году. Дивидендная политика банка "Санкт-Петербург" предполагает выплату не менее 20% чистой прибыли по РСБУ, но около 10% по МСФО. Мы не видим существенного потенциала для повышения наших прогнозов от нового подхода к распределению капитала, учитывая расхождения между РСБУ и МСФО, и ожидаем дивиденда за 2018 год в размере 1,84 на акцию с повышением до 3,15 рубля к 2021 году (дивдоходность 6,2%)" - прогнозирует эксперт. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях): Прогнозная цена Сбербанк - 310 (текущая цена - 195), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Сбербанк (для привилегированных акций) - 248 (текущая цена - 169,7), рекомендация - покупать; Прогнозная цена ВТБ - 0,052 (текущая цена - 0,04), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Тинькофф банк (для GDR, цены в долларах США) - 24 (текущая цена - 16,46), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Банк "Санкт-Петербург" - 72 (текущая цена - 48,28), рекомендация - покупать; Прогнозная цена "Московская биржа" - 130 (текущая цена - 90,4), рекомендация - покупать.
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Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа, Сбербанк России, Тинькофф Банк, Банк Санкт-Петербург, Банк ВТБ
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