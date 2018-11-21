До выхода значимой статистики в США индекс Мосбиржи будет торговаться вблизи 2350 пунктов - Dukascopy Bank SA

"В первую половину дня российские индексы акций двигаются разнонаправленно. Так, если благодаря подорожанию рубля против доллара США индекс РТС растет на 0,1% до 1117,7 пункта, то индекс Мосбиржи снижается вслед за бумагами нефтегазовых компаний, котировки которых отыгрывают вчерашнее падение цен на нефть. На европейских биржах наблюдается коррекционный рост индексов, значение которых поднимается в среднем на 0,7%. В свою очередь, цены на нефть стабилизировались вблизи минимумов 2018 года и, по нашим оценкам, будут торговаться на текущих уровнях до вечера, когда выходит отраслевая статистика от Минэнерго США и Baker Hughes.

Что касается второй половины сегодняшнего дня, то в Америке выйдут данные по количеству обратившихся за пособием по безработице и заказам на товары длительного пользования. Поэтому мы ожидаем, что до выхода в США этих макроэкономических данных индекс Мосбиржи будет торговаться вблизи отметки в 2350 пунктов", - комментирует ситуацию руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.