Доллар не смог закрепиться выше 66 рублей - ИК "Велес Капитал"

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"На внутреннем рынке доллар не долго торговался выше 66 руб. и первую половину дня в среду провел ниже данного уровня. В среду рубль укреплялся вслед за восстановлением нефтяных котировок (+1,1% к середине дня по марке Brent) и коррекцией доллара на глобальных рынках (-0,2% по индексу USD). Тем не менее, следует отметить, что потери рубля накануне вечером оказались несопоставимыми по сравнению с очередной волной обвала нефтяных котировок и укреплением доллара на глобальных площадках. Так, котировки марки Brent с уровня в 66,75 долл. проваливались ниже 62 долл. впервые с февраля текущего года, а индекс доллара DXY, оттолкнувшись с дневного уровня в 96 пунктов, был близок к достижению отметки в 97 пунктов. Однако даже в этих условиях доллар толком не смог закрепиться выше 66 руб. В среду рубль также демонстрировал один из лучших результатов на площадках развивающихся рынков, прибавляя порядка 0,4% в паре с американской валютой (к 12:00 мск). Не исключено, что после прохождения отметки в 66 руб. к торгам подключились экспортеры, воспользовавшись возможностью продажи валютной выручки по максимальному за последние три дня курсу. Текущая ситуация на внутреннем валютном рынке такова, что, с одной стороны, рубль близок к своему текущему максимуму и не готов к дальнейшему продвижению в сторону августовских уровней (ниже 65 руб. по паре доллар/рубль). С другой стороны, отсрочка новых антироссийских санкций и надежды инвесторов на встречу российского и американского президентов в конце ноября-начале декабря не позволяют доллару уйти в отрыв от уровня в 66 руб." - комментирует ситуацию начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.