Внешние риски остаются основными ограничителями для роста рубля - РФПИ

Внешние риски остаются основными ограничителями для роста рубля, однако в ближайшие 3-6 месяцев растущий профицит текущего счета при все еще высоких ценах на нефть и приличной (по меркам ЕМ валют) положительной величине реальных ставок в РФ будет обеспечивать ему поддержку, отмечают в РФПИ.