Sova Capital снизила оценку ADR МТС на 8%, сохранив рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $10,6 до $9,7 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена аналитиками без изменения.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR МТС, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $11,14 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $7,45 за штуку.