Снижение цен на нефть формирует негативный фон для рублевых облигаций - Промсвязьбанк

"Снижение цен на нефть формирует негативный фон для рублевых облигаций. До конца текущего года доходность десятилетних ОФЗ может вернуться в диапазон 8,80–9% годовых, если цены на нефть не восстановятся выше 70 долларов за баррель по Brent", - обращает внимание аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.