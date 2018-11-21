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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Российская валюта подходит к опасной черте - Оргбанк
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21 ноября 2018 года 10:42

Российская валюта подходит к опасной черте - Оргбанк

"Российская валюта подходит к опасной черте. "Дамоклов меч" санкций еще висит, а назревающие предпосылки замедления мировой экономики вкупе с возможным разночтением интересов стран ОПЕК+ могут в любой момент дать основание для ослабления рубля до конца года. Впрочем, и более оптимистичный прогноз также нельзя исключать из торговых стратегий", - отмечает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королев.

Опубликовано: /Оргбанк/
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