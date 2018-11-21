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21 ноября 2018 года 10:28
В ближайшее время очень вероятен отскок в нефти - Алор Брокер
"Сегодня с утра "черное золото" "рисует" отскок более чем на доллар по сравнению с ценами на полночь. Кроме сильной технической перепроданности поводом для локального роста стала информация Американского института нефти о снижении запасов на 1,5 млн баррелей. Если данные о снижении запасов подтвердит сегодня Минэнерго США, то отскок может быть продолжен. Не исключено также, что в ближайшее время мы услышим порцию "словесных интервенций" со стороны высокопоставленных членов ОПЕК, направленных на предотвращение паники и дальнейшего обвала на рынке нефти. Поэтому в ближайшее время отскок очень вероятен. До какой отметки он дойдет - 65, 67 или 72 доллара за баррель, сказать сложно, как и строить среднесрочные прогнозы по нефти до решения ОПЕК+ относительно уровня добычи в следующем году. Но в любом случае удары вниз очень вероятны, и целью их станет отметка 58 доллара за баррель", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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