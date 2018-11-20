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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  До конца недели на рынке акций РФ возможен коррекционный отскок с последующим переходом в консолидацию у достигнутых уровней - Промсвязьбанк
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20 ноября 2018 года 19:19

До конца недели на рынке акций РФ возможен коррекционный отскок с последующим переходом в консолидацию у достигнутых уровней - Промсвязьбанк

Во вторник российский фондовый рынок возобновил снижение и ушел под минимумы прошлой недели. По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, поводом к продажам послужила ситуация на внешних площадках. Так, на рынке энергоносителей вновь возобладали продажи, в результате чего нефть марки Brent упала более чем на 4%, вплотную подойдя к 64 долларам. К вечеру в Европе основные индексы теряли в пределах 2%. В США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 2,2% и 2% соответственно. В сложившихся обстоятельствах к 18.00 мск. индекс МосБиржи упал на 1,8%, уйдя в район 2330 пунктов, индекс РТС снизился на 2%, до 1113 пункта. Аутсайдерами торгов выступили акции МТС, которые, на фоне отчетности за третий квартал, потеряли более 5,5%. Главным негативом для компании стало создание резервов, что привело к убытку за отчетный период и было негативно воспринято инвесторами. Компанию акциям сотового оператора составили бумаги ВТБ и ММК, снижение которых превысило 3%. Лучше рынка торговались САМФАР, на фоне информации об обратном выкупе, и Аэрофлот, прибавившие 1,7% и 2,2%. Индекс Мосбиржи пробил локальную поддержку, расположенную на отметке 2350 пунктов. Если "медведям" удастся удержать рынок ниже этого уровня, будет создан плацдарм для дальнейшего снижения. В этом случае целью снижения станет двойная поддержка, в виде уровня 2300 пунктов и среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года. Над трендом "быки" могут попытаться перехватить инициативу и развернуть рынок, как это произошло в апреле и октябре этого года. Если же тренд будет пробит, вырастут риски более существенной коррекции рынка.

"До конца недели на нашем рынке мы можем увидеть коррекционный отскок с последующим переходом в консолидацию у достигнутых уровней. Это будет связано с фиксацией прибыли по краткосрочным спекулятивным позициям в США в преддверии празднования Дня Благодарения, а также с пониженной активностью игроков в четверг и пятницу - 22-го ноября в Штатах торги не проводятся, а 23 ноября предусмотрен короткий торговый день. В этой связи, наиболее вероятен боковик в четверг и пятницу, проходящий на малых объемах торгов", - резюмируцет Богдан Зварич.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
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