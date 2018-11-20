Raiffeisenbank снизил оценку акций Юнипро на 1%, подтвердив рейтинг "покупать"

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,19 рубля до 3,17 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Сергея Гарамиты.

В то же время рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Юнипро" является привлекательной дивидендной историей с доходностью выше средней по сектору на уровне 8% в 2018-2019 годах, которая может даже удвоиться в 2020 году в результате запуска отремонтированного третьего блока Березовской станции, при условия привязки дивидендов к свободного денежному потоку в новой дивидендной политике. Даже включая дополнительные капзатраты на модернизацию и возможное погашение будущего долга за счет свободного денежного потока, мы прогнозируем дивидендную доходность не ниже 13% в 2020 году", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Юнипро", основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет 3,08 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,75 рубля за штуку.