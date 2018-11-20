К окончанию дня доллар поднимался до 66 руб., однако на фоне резкого падения цены на нефть потери рубля выглядели скромными - ИК "Велес Капитал"

"После успешно проведенного в понедельник депозитного аукциона "тонкой настройки" ЦБ также решил расширить лимит и на недельном депозитном аукционе, предложив банкам во вторник к размещению 1,81 трлн руб. (неделей ранее было размещено 1,69 трлн руб.), - указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Однако банки даже несколько сократили объем размещения в ЦБ, оставив на депозитах 1,64 трлн руб. По всей видимости, несмотря на внушительный объем свободных средств на корсчетах, кредитные организации предпочли сберечь ликвидность, так как средства вернутся в систему уже после проведения основных налоговых платежей в следующий понедельник".

На валютном рынке рубль после 18:00 терял почти 1% в паре с долларом, поднимавшимся выше 66 руб. Основное давление на отечественную валюту, по мнению эксперта ИК, оказывали падавшие во второй половине дня нефтяные котировки, кроме того уверенный рост к концу дня демонстрировал и доллар на глобальных площадках, как к корзине основных валют (+0,4% по индексу USD), так и на площадках развивающихся рынков.

"Впрочем, с учетом падения стоимости марки Brent после 18:00 более чем на 4,5%, потери рубля к доллару можно было считать достаточно скромными. Необходимо отметить, что с одной стороны, ближе к концу текущей недели можно ожидать активизации продаж валютной выручки к предстоящим выплатам в бюджет, с другой стороны - не исключено, что основная часть экспортеров уже аккумулировала необходимый объем ликвидности еще на прошлой неделе, успев реализовать валюту по привлекательному курсу (67-68 руб.)", - резюмирует Юрий Кравченко.