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Главная / Аналитикам / Аналитика / Сырьевой рынок демонстрирует волатильность в отсутствие фундаментального тренда - Julius Baer
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20 ноября 2018 года 18:13
Сырьевой рынок демонстрирует волатильность в отсутствие фундаментального тренда - Julius Baer
Волнения на рынках энергоносителей продолжаются, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Котировки природного газа показывают резкий рост на фоне первых сильных снегопадов в значительной части Северной Америки. При этом распродажа на рынке нефти и скачок цен на газ не должны отвлекать внимание инвесторов от того факта, что сырьевой рынок в целом не показывает роста. Доходность по этому классу активов, измеряемая по показателям стратегии "купить и держать", в лучшем случае, находится примерно на одном уровне в течение всего 2018 года. "В целом, на рынке сейчас нет признаков какого-то определенного тренда, и данная ситуация может сохраниться и в первой половине 2019 года, - комментирует Норберт Рюкер. - Рост глобальной экономики является слишком слабым, чтобы привести к дефициту сырья, и одновременно достаточно сильным для предотвращения формирования больших запасов. В то же время, высокий курс доллара и вероятность его снижения в течение следующего года не могут привести к сильным колебаниям цен в одну или другую сторону. Принимая во внимание отсутствие фундаментального тренда на рынке, продолжающиеся торговые споры, потенциал запуска программы стимулирования экономики в Китае и напряженность вокруг Ирана добавляют неопределенности по прогнозу в секторе и повышают риски волатильности в краткосрочной перспективе. Резкие колебания настроений на рынке могут усиливать эту волатильность. Текущий негатив на рынке нефти, вероятно, означает, что в сегодняшние котировки уже заложена значительная порция плохих новостей. Тем временем, необычно сильные "бычьи" настроения хедж-фондов по фьючерсам на природный газ позволяют ожидать скорое окончание ралли в секторе. Заглядывая в 2019 год, мы сохраняем нейтральный взгляд на сырьевые товары".
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20 ноября 2018 года 17:41
Международный валютный фонд (МВФ) недавно вновь подтвердил свое более раннее заявление по поводу того, что в секторе кредитования компаний с большими долгами накапливаются значительные проблемы, отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Речь идет... читать дальше
.20 ноября 2018 года 15:38
"К концу предыдущей сессии нефть отыграла значительный внутридневной провал, завершив торги в небольшом "минусе". Однако сегодня с открытия нефтяные цены возобновила снижение. К текущему моменту нефть скорректировалась, тем не менее, котировки Brent теряют 0,9%, торгуясь около отметки $66,4.... читать дальше
.20 ноября 2018 года 13:55
Представитель ЕЦБ Эвальд Новотны заявил, что риск распространения "итальянской инфекции" на региональный рынок облигаций минимален. А тем временем спред доходности 10-летних облигаций Италии-Германии расширился до 335 базисных пунктов, напоминает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в... читать дальше
.20 ноября 2018 года 11:30
Продление соглашения стран-производителей нефти о снижении добычи приведет к повышению нефтяных котировок до уровня 70$ за баррель - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в начале недели продолжили падение на фоне увеличения добычи нефти в США и отдельных странах ОПЕК+, а также сохраняющейся неопределенности в отношении перспектив роста глобального спроса. Добыча нефти в США остается в районе рекордных 11.7 mbd. При этом российская сторона пока... читать дальше
.20 ноября 2018 года 11:14
Относительно низкие цены на нефть ограничивают потенциал сужения премии в российских евробондах к UST-10 - Промсвязьбанк
"Российские евробонды вчера подрастали в цене, отыгрывая рост котировок UST-10 за последнюю неделю. Доходность Russia`29 снизилась до 5,15% (-1 б.п.), Russia`47 - до 5,90% (-2 б.п.). Несмотря на снижение санкционных рисков, премия в российских десятилетних еврооблигациях к UST-10 сейчас находится... читать дальше
.20 ноября 2018 года 10:54
Локально котировки Brent будут находиться под давлением из-за уменьшения спроса на рисковые активы - Промсвязьбанк
"Котировки Brent пока не смогли выйти на устойчивую траекторию роста на фоне падения мировых фондовых индексов. Вместе с тем идея по сокращению добычи странами ОПЕК+ в 2019 году сохраняется, что создает потенциал для роста цен в среднесрочной перспективе. Локально котировки Brent будут находиться... читать дальше
.20 ноября 2018 года 10:38
Доллар продолжает развивать откат от многомесячных максимумов, но это не помогает другим активам - FxPro
"Доллар продолжает развивать откат от многомесячных максимумов, но это не помогает другим активам, - отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Ослабление американской валюты зачастую поддерживает рост котировок акций и товаров - но не в этот раз. На фондовых рынках США продолжается... читать дальше
.20 ноября 2018 года 10:15
Проблемой для нефти являются не только перепроизводство, но и признаки глобального замедления - "Открытие Брокер"
Партнёры по OPEC+ встретятся 6 декабря, чтобы обсудить ситуацию на рынке, а также необходимость сокращения производства нефти. Однако позиция многих членов соглашения до сих пор остаётся неясной. Как минимум, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, РФ воздерживается от... читать дальше
.20 ноября 2018 года 09:48
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник существенным снижением. Азиатские фондовые индексы падают во вторник. Цены на нефть вновь перешли к снижению. читать дальше
.19 ноября 2018 года 17:25
Курс доллара остается под давлением после более мягких заявлений представителей ФРС США на прошлой неделе, указывают аналитики Forexite. Также доходность облигаций в США снижается несколько дней подряд. Согласно последним данным, вероятность повышения основной ставки в США в декабре несколько... читать дальше
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