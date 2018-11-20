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20 ноября 2018 года 16:53
Рубль чувствует себя достаточно уверенно против доллара и евро - Аналитика Онлайн
"Российская валюта чувствует себя достаточно уверенно против доллара и евро. Напомним, что поддержку рублю оказывают новости о том, что американские конгрессмены не успеют в текущем году рассмотреть новый пакет санкций против России. Также локально поддержку рублю оказывает налоговая неделя, которая сейчас идет в России до 25 числа. Экспортерам нужно платить НДПИ. Однако текущее укрепление "деревянного" является временным, и маловероятно, что доллару удастся опуститься ниже отметки в 65 рублей", - отмечает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.
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20 ноября 2018 года 18:13
Волнения на рынках энергоносителей продолжаются, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Котировки природного газа показывают резкий рост на фоне первых сильных снегопадов в значительной части Северной Америки. При этом распродажа на рынке нефти и скачок цен на газ... читать дальше
.20 ноября 2018 года 17:41
Международный валютный фонд (МВФ) недавно вновь подтвердил свое более раннее заявление по поводу того, что в секторе кредитования компаний с большими долгами накапливаются значительные проблемы, отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Речь идет... читать дальше
.20 ноября 2018 года 15:38
"К концу предыдущей сессии нефть отыграла значительный внутридневной провал, завершив торги в небольшом "минусе". Однако сегодня с открытия нефтяные цены возобновила снижение. К текущему моменту нефть скорректировалась, тем не менее, котировки Brent теряют 0,9%, торгуясь около отметки $66,4.... читать дальше
.20 ноября 2018 года 13:55
Представитель ЕЦБ Эвальд Новотны заявил, что риск распространения "итальянской инфекции" на региональный рынок облигаций минимален. А тем временем спред доходности 10-летних облигаций Италии-Германии расширился до 335 базисных пунктов, напоминает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в... читать дальше
.20 ноября 2018 года 11:30
Продление соглашения стран-производителей нефти о снижении добычи приведет к повышению нефтяных котировок до уровня 70$ за баррель - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в начале недели продолжили падение на фоне увеличения добычи нефти в США и отдельных странах ОПЕК+, а также сохраняющейся неопределенности в отношении перспектив роста глобального спроса. Добыча нефти в США остается в районе рекордных 11.7 mbd. При этом российская сторона пока... читать дальше
.20 ноября 2018 года 11:14
Относительно низкие цены на нефть ограничивают потенциал сужения премии в российских евробондах к UST-10 - Промсвязьбанк
"Российские евробонды вчера подрастали в цене, отыгрывая рост котировок UST-10 за последнюю неделю. Доходность Russia`29 снизилась до 5,15% (-1 б.п.), Russia`47 - до 5,90% (-2 б.п.). Несмотря на снижение санкционных рисков, премия в российских десятилетних еврооблигациях к UST-10 сейчас находится... читать дальше
.20 ноября 2018 года 10:54
Локально котировки Brent будут находиться под давлением из-за уменьшения спроса на рисковые активы - Промсвязьбанк
"Котировки Brent пока не смогли выйти на устойчивую траекторию роста на фоне падения мировых фондовых индексов. Вместе с тем идея по сокращению добычи странами ОПЕК+ в 2019 году сохраняется, что создает потенциал для роста цен в среднесрочной перспективе. Локально котировки Brent будут находиться... читать дальше
.20 ноября 2018 года 10:38
Доллар продолжает развивать откат от многомесячных максимумов, но это не помогает другим активам - FxPro
"Доллар продолжает развивать откат от многомесячных максимумов, но это не помогает другим активам, - отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Ослабление американской валюты зачастую поддерживает рост котировок акций и товаров - но не в этот раз. На фондовых рынках США продолжается... читать дальше
.20 ноября 2018 года 10:15
Проблемой для нефти являются не только перепроизводство, но и признаки глобального замедления - "Открытие Брокер"
Партнёры по OPEC+ встретятся 6 декабря, чтобы обсудить ситуацию на рынке, а также необходимость сокращения производства нефти. Однако позиция многих членов соглашения до сих пор остаётся неясной. Как минимум, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, РФ воздерживается от... читать дальше
.20 ноября 2018 года 09:48
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник существенным снижением. Азиатские фондовые индексы падают во вторник. Цены на нефть вновь перешли к снижению. читать дальше
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