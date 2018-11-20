На текущий момент фактор валютных покупок является главным в стабильности рубля - "Открытие Брокер"

"Ситуация с рублём стабильная. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4375 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,48%, недельная выросла до 7,65%, а месячная - до 7,95%. Первый заместитель председателя ЦБ РФ К. Юдаева сообщила, что в декабре совет директоров регулятора обсудит целесообразность возвращения с покупками валюты в рамках бюджетного правила. Однако покупки не будут осуществляться до января 2019 года. На текущий момент фактор валютных покупок является главным в стабильности рубля. Впрочем, также можно говорить о том, что сокращение вывода капитала при положительном платёжном балансе позволяет отечественной валюте даже укрепляться. Некоторые прогнозы говорят о вероятности усиления внешнего давления в январе, что может заставить ЦБ РФ продлить паузу в реализации бюджетного правила на свободном рынке. Остаётся подождать до 14 декабря, когда регулятор прояснит свою позицию", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.