Скорее всего, рубль продолжит демонстрировать иммунитет к нестабильности внешних рынков - БКС

"Рубль продолжает демонстрировать устойчивость к негативным драйверам, реагируя на них слабым снижением и возобновляя уверенный рост, как только внешний фон стабилизируется. В первую очередь это касается корреляции российской валюты с динамикой нефтяного рынка. Рубль отрабатывает почти исключительно восходящие движения котировок нефти, лишь незначительно снижаясь даже при сильных провалах нефтяных цен. В результате рублевая стоимость барреля продолжает падать, переписывая семимесячные минимумы, что отражает краткосрочную переоцененность российской валюты к нефти. Сегодня к негативным сигналам с нефтяного рынка добавились тревожные тенденции, наблюдаемые на валютных площадках развивающихся стран. Еще вчера некоторые валюты EM перешли к умеренному снижению, продолжив его сегодня. Пока данная динамика не выходит за рамки коррекции, однако учитывая, что она начала развиваться на фоне снижающегося доллара, слабость которого обычно оказывает поддержку развивающимся валютам, это может свидетельствовать о возвращение на рынки опасений по поводу внутренних проблем развивающихся стран. Российский долговой рынок находится под умеренным давлением на этой неделе после успешного завершения предыдущей. На фоне ожиданий встречи лидеров России и США на саммите G20, проходящем 30 ноября-1 декабря, а также благодаря вероятному переносу принятия новых антироссийских санкций, скорее всего, рубль продолжит демонстрировать иммунитет к нестабильности внешних рынков. Кроме того, обращает на себя внимание заявление, сделанное сегодня директором департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александром Морозовым, согласно которому, если будут присутствовать угрозы финансовой стабильности, то, возможно, Банк России и в 2019 году будет использовать приостановку покупок валюты. Это снижает опасения по поводу влияния на курс рубля возможного возобновления данных операций в начале следующего года", - комментирует ситуацию аналитик "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.