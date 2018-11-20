Впереди достаточно поводов для слома локального негативного настроя фондовых инвесторов - "НФК-Сбережения"

Начало текущей недели на финансовых рынках проходит в условиях преобладания продаж. Сохранение давления на внешних рынках сказывается и на настроениях инвесторов на российских площадках. Однако впереди достаточно поводов для слома локального негативного настроя, считает главный аналитик "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.

Во-первых, итоги 3-х прошедших недель месяца оказались в целом положительными. Индексы МосБиржи и РТС за указанный период подросли на 0,85% и 0,77% соответственно. Шансы на положительное закрытие месяца за счет некоторого восстановления после провала в октябре остаются достаточно неплохими.

Во-вторых, стоит обратить внимание на то, что, по крайней мере, до конца года у отечественного рынка существенно снизились риски, связанные с введением санкций, поскольку в СМИ появились новости о том, что Конгресс США не успеет ввести их против России в указанный период.

В-третьих, 22-23 ноября за океаном будут праздновать День Благодарения, поэтому статистически предопределенно можно ожидать улучшение настроений инвесторов уже со следующей недели.

В-четвертых, в рамках последних 10-ти недель на валютном рынке преобладает тенденция восстановления рубля против ключевых резервных валют. Такая динамика поддержит спрос на российские активы со стороны иностранных инвесторов. Весьма кстати в этих условиях пришлась церемония завершения строительства глубоководной части "Турецкого потока", которая позволяет обратить внимание на положительные примеры международной кооперации и наличие интересных перспектив.

В-пятых, в числе предстоящих важных событий также следует обратить внимание на саммит G20, который пройдет в период с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе. В эти дни ожидается встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Итоги этого мероприятия могут разрядить обстановку и послужить драйвером для новогоднего ралли.

Наконец, указывает специалист "НФК-Сбережения", нефтяные котировки в поисках баланса после роста последних лет успели существенно скорректироваться в рамках последних двух месяцев. Такая динамика позволяет рассчитывать на то, что котировки находятся вблизи области справедливых значений, что создаст предпосылки для снижения давления на рынке "черного золота" в ближайшей перспективе.