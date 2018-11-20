Евро еще понервничает из-за непокорной Италии - eToro

Представитель ЕЦБ Эвальд Новотны заявил, что риск распространения "итальянской инфекции" на региональный рынок облигаций минимален. А тем временем спред доходности 10-летних облигаций Италии-Германии расширился до 335 базисных пунктов, напоминает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Евро реагирует болезненно: из области дневных максимумов в районе 1.1470 EURUSD опустилась в район 1.1420 и угрожает отметке 1.14 после неоднократных безуспешных попыток прорваться через барьер 1.15.

"Сейчас, когда доллар переваривает голубиный посыл от ФРС, единая валюта не так чувствительна к итальянскому вопросу, - считает Михаил Мащенко. - Но проблема с бюджетом по-прежнему не разрешена. Брюссель угрожает Риму санкциями. В частности, штраф за "неповиновение" может составить 3,4 млрд евро. Италия стоит на своем и не планирует вносить поправки в свой бюджетный план, предполагающий дефицит бюджета на опасном уровне 2,4% от ВВП. В дальнейшем давление ЕС на третью по величине экономику еврозоны может усилиться, что не сулит евро ничего хорошего. Во-первых, велика угроза дальнейшего расширения спреда. Пока поводов для паники нет, но по мере приближения показателя к отметке 400 базисных пунктов европейские активы будут ощущать на себе все больший прессинг со стороны инвесторов. Во-вторых, политические риски в регионе снижают вероятность повышения ставки ЕЦБ в следующем году. Так, в свете "итальянской драмы" рынки уже не уверены в том, что до конца четвертого квартала 2019 года регулятор повысит стоимости кредитования. Утверждать об этом еще не время, но, как известно, рынки живут ожиданиями, и такие перспективы еще могут заставить евро понервничать".