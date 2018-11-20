Рубль чувствует себя весьма уверенно, находясь не так далеко от максимумов за последний месяц - ИК "Велес Капитал"

"На внутреннем рынке за неделю до проведения основных налоговых платежей сохраняется благоприятная ситуация с рублевой ликвидностью, позволившая ЦБ в понедельник успешно провести депозитный аукцион "тонкой настройки", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Сегодня регулятор также решил расширить лимит на недельном депозитном аукционе, предложив банкам к размещению 1,81 трлн руб. (неделей ранее было размещено 1,69 трлн руб.). Однако мы предполагаем, что несмотря на внушительный объем остатков на корсчетах, банки предпочтут сократить позицию на недельных депозитах и сберечь ликвидность, так как средства не вернутся в систему до проведения основных налоговых платежей в следующий понедельник. С одной стороны, ближе к концу текущей недели можно ожидать активизации продаж валютной выручки к предстоящим выплатам в бюджет, с другой стороны - не исключено, что основная часть экспортеров уже аккумулировала необходимый объем ликвидности еще на прошлой неделе, успев реализовать валюту по привлекательному курсу (67-68 руб.). Надежды на дальнейшее улучшение геополитической ситуации при текущей динамике внешних финансовых рынков могли бы способствовать дальнейшему продвижению рубля в район 65 против доллара. В то же время, мы полагаем, что дальнейшее сближение с уровнями начала августа (ниже 65 руб. по паре доллар/рубль) окончательно исчерпывает потенциал текущего укрепления рубля"