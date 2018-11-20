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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Эффект от налогового маневра для роста экономики РФ возможен лишь в среднесрочной перспективе - Dukascopy Bank SA
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20 ноября 2018 года 13:05

Эффект от налогового маневра для роста экономики РФ возможен лишь в среднесрочной перспективе - Dukascopy Bank SA

Налогово-бюджетный маневр правительства РФ, предполагающий увеличение инвестиционных расходов бюджета и повышение ставки НДС с 2019 года, в среднесрочном периоде добавит около 0,2-0,3 процентного пункта к росту ВВП, пишет ПРАЙМ со ссылкой на аналитическую записку департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"С 2019 года правительством запланирован масштабный налогово-бюджетный маневр, включающий в себя увеличение бюджетных расходов, в основном инвестиционных, которое будет профинансировано, прежде всего, за счет повышения основной ставки НДС на 2 процентного пункта и временного снижения первичного сальдо бюджета относительно действующего бюджетного правила. Цель маневра - ускорить рост российской экономики, в том числе вывести на более высокий уровень ее потенциальный рост", - отмечает департамент ЦБ. "Оценка последствий бюджетно-налогового маневра с помощью фискальных мультипликаторов позволяет ожидать, что в среднесрочном периоде маневр добавит примерно 0,2-0,3 процентного пункта к росту ВВП в среднем за год", - говорится в записке.

"Мы склонны полагать, что реальная прибавка к ВВП возможна лишь в среднесрочной перспективе, когда инфляционные ожидания еще не проявят себя в полной мере. С точки зрения наполнения бюджета и некоторой переориентации государственных инвестиций - это достаточно перспективный шаг. Однако в долгосрочной перспективе его эффект для роста экономики может быть полностью нивелирован как разгоном потребительской инфляции, которая может к концу 2019 года достигнуть 4,5-5%, так и снижением деловой активности, связанной с ростом внутренней инфляции в обрабатывающей промышленности. При сильном рубле повышение налогов вполне может быть оправдано ростом зарубежных инвестиций, а рост интереса к операциям carry trade сможет снизить негативный эффект от снижения маржи, так как внутренняя инфляция в производстве будет расти быстрее, чем потребительская инфляция. Однако сейчас, когда рубль достаточно волатилен, а его рост к основным валютам до 60 рублей за доллар и ниже маловероятен, рассчитывать на эти факторы достаточно сложно.

Более того, вклад на уровне 0,2-0,3 п.п. к среднегодовому росту ВВП, который прогнозируется в 2019 году на уровне 1,8% - достаточно скромный при возможных рисках, которые влечет за собой налоговый маневр. Пока об инвестиционных планах государства ничего не известно (как и о суммах инвестпрограмм), что также не добавляет оптимизма", - комментирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.

Опубликовано: /Dukascopy Bank SA/
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