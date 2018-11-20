В ближайшие дни рынок российского долга продолжит "буксовать" на достигнутых уровнях - ИК "Велес Капитал"

"В ближайшие дни рынок российского долга продолжит "буксовать" на достигнутых в конце той недели уровнях. Снижение цен на нефть на новостях о возобновлении поставок из Ирака, на наш взгляд, будет носить краткосрочный характер, тогда как рубль остается сильным. Тем не менее, для более серьезного восстановления цен пока просто нет поводов", - отмечают в ИК "Велес Капитал".