На американском рынке гособлигаций отсутствуют явные лидеры роста - Julius Baer

"Один из наиболее популярных среди инвесторов эталонный индекс ICE от Bank of America Merrill Lynch на завершающейся неделе снизился на 1% и достиг уровня, на котором находился в начале года, если судить по совокупному доходу. Тем не менее, это все равно лучше идентичного показателя по высокодоходным облигациям на европейском рынке и даже индекса по гособлигациям США. Мы не согласны с популярным мнением относительно того, что обвал нефтяных цен привел к снижению высокодоходного сегмента на американском рынке. Суб-индекс компаний энергетического сектора просел лишь незначительно вслед за общей динамикой индексов.

По нашей оценке, основным драйвером коррекции является активный отток инвестиций из целевых высокодоходных фондов и биржевых инвестиционных фондов. В период высокого экономического роста и низких ставок рефинансирования деньги активно притекали в рисковые сегменты рынка облигаций. На фоне планов ФРС США продолжить повышение ставок несмотря на замедление ранних оперативных индикаторов инвесторы уходят от риска в своих портфелях. При этом на рынке пока не наблюдается паники, и рынок гособлигаций США не может получить поддержку от этого тренда. Мы наблюдаем наибольшие риски на американском кредитном рынке, где баланс спроса и предложения может ухудшиться даже быстрее, чем в высокодоходном сегменте рынка облигаций. Международный валютный фонд накануне вновь подтвердил свое более раннее заявление по поводу того, что в секторе кредитования компаний с большими долгами накапливаются значительные проблемы", - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.