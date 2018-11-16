Торговые переговоры служат фактором риска для доллара - eToro

В пятницу доллар торгуется разнонаправлено, но в основных валютных парах все же превалирует медвежий настрой, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Фунт стабилизировался после недавнего обвала, и хотя на горизонте маячат многочисленные понижательные риски, включая потенциальную отставку Мэй и возможное незаключение сделки, пока британская валюта удерживается на плаву, что отчасти ограничивает потенциал укрепления USD. Но есть, на взгляд эксперта, еще один фактор риска для американской валюты. Это саммит "Большой двадцатки" в Аргентине, который состоится через две недели. Инвесторы очень рассчитывают на плодотворный диалог лидеров США и Китая в рамках этого мероприятия.

"Определенные подвижки в торговом вопросе действительно есть. Пекин выражает готовность к сотрудничеству с Вашингтоном, считая его одним из главных своих партнеров. А тем временем в США прошли слухи о том, что новый пакет тарифов пока поставлен на паузу. Позже эта информация была опровергнута, но все же успела дать пищу для фантазий в рядах инвесторов. В этом контексте по мере приближения саммита оптимизм на рынках, вероятно, будет крепнуть. Как минимум, игроки будут надеяться на разрядку обстановки, которая в дальнейшем откроет путь для разрешения противоречий. При таком развитии событий спрос на доллар будет угасать, тем более что трейдеры накопили слишком большую длинную позицию на фоне дивергенции курсов монетарной политики ФРС и других ведущих Центробанков мира. Однако вряд ли стоит рассчитывать на то, что после саммита с торговой войной будет покончено. Во-первых, Трамп дает понять, что его жесткая позиция не изменится. Во-вторых, Пекин тоже преследует собственные интересы и не пойдет на серьезные уступки под давлением Штатов. В-третьих, даже если будет какой-то прогресс, важно помнить, что конфликт двух стран выходи за рамки торговли и для его разрешения потребуется немало времени. Так что не исключено, что по итогам диалога двух лидеров инвесторы будут разочарованы, а значит, у доллара будет шанс на последующий рост", - комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.