Торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,15–67,15 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль, начав неделю со снижения, в среду и четверг смог значительно укрепить позиции против доллара и других иностранных валют. Позитив пришел, как ни странно, из Вашингтона: стало известно, что американские власти решили отсрочить ужесточение антироссийских санкций. Пересмотр геополитических рисков спровоцировал повышенный спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов. Дополнительную поддержку рублю обеспечило начало налогового периода. Кроме того, наметился восстановительный рост нефти: инвесторы ждут, что ОПЕК в ближайшее время перейдет к ограничению предложения, чтобы не допустить накопления избытков. В то же время котировки "черного золота" сдерживает увеличение производства на территории США до рекордных 11,7 млн баррелей в сутки, тогда как американские запасы сырья превысили 442 млн баррелей, что является максимальным значением с декабря 2017 года. Наконец, положительно влияет на рубль сохранение моратория на регулярную покупку валюты со стороны ЦБ. По словам Эльвиры Набиуллиной, регулятор при принятии решения о возобновлении таких покупок будет учитывать не значения курса, а волатильность рынка. Пока же в Банке России обеспокоены уровнем инфляции и грядущим повышением НДС. Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,15–67,15 руб./доллар", - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральский Банк Реконструкции и Развития Владимир Зотов.