Не ожидаем дальнейшего укрепления рубля с текущих уровней - Банк "Санкт-Петербург"

"За последние два дня рубль динамично укреплялся и вернулся к уровню 66 руб./долл., вблизи которого торговался с середины октября. При этом нефть с того момента снизилась с $80/барр. до $67/барр., а отток капитала из-за санкций сохранялся, что подтверждается предварительными данными по доле нерезидентов в ОФЗ. При этом на данный момент, несмотря на новости об отсрочке введения новых санкций, мы не считаем, что ситуация принципиально улучшилась. Поэтому мы не ожидаем дальнейшего укрепления рубля с текущих уровней и, более того, видим существенные риски его ослабления при ухудшении внешних условий", - предупреждают аналитики Банка "Санкт-Петербург".