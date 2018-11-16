"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций Luxoft до "покупать" в связи с падением котировок

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"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций Luxoft с "держать" до "покупать" в связи с падением рыночной стоимости этих бумаг, сообщается в обзоре ИК.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $50 за штуку.

Как отмечается в обзоре инвестбанка, котировки акций Luxoft упали на 14% после публикации финансовых показателей компании за второй квартал 2019 финансового года. Аналитики оценивают такую реакцию рынка как чрезмерную и рекомендуют воспользоваться текущей слабостью рыночной стоимости акций Luxoft для удачной покупки этих бумаг.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Luxoft, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $49,48 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $33,3 за штуку.