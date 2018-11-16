"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций Luxoft до "покупать" в связи с падением котировок

"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций Luxoft с "держать" до "покупать" в связи с падением рыночной стоимости этих бумаг, сообщается в обзоре ИК.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $50 за штуку.