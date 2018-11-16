Пока ощущаются явное желание и возможность увеличить вложения в ОФЗ - РФПИ

"На фоне лишь небольшого снижения доходности американских US-Treasuries снижение показателей на рынке ОФЗ в пределах 5-15 б.п. указывало на подавляющее доминирование покупателей (четверг). Фундаментальная история остается неизменно положительной, поэтому отсрочка угроз, исходящих из-за океана, используется инвесторами для восстановления позиций в госбондах. Понятно, что любые негативные новости способны прервать этот позитивный импульс, но пока ощущается явное желание и возможность увеличить вложения в ОФЗ", - отмечают в РФПИ.