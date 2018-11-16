Sova Capital снизила оценку акций Luxoft на 7%, сохранив рейтинг "держать"

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций Luxoft с $44 до $41 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг осталась без изменения.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Luxoft, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $49,48 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $33,3 за штуку.