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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Улучшение новостного фона может поддержать дальнейшее снижение доходности российских евробондов - Промсвязьбанк
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16 ноября 2018 года 11:18

Улучшение новостного фона может поддержать дальнейшее снижение доходности российских евробондов - Промсвязьбанк

"Оптимизм покупателей российских еврооблигаций вчера сохранился. Доходность Russia`29 снизилась до 5,15% (-1 б.п.), Russia`47 – до 5,89% (-1 б.п.). Рост цен российских еврооблигаций продолжился вслед за UST-10, которые снизились в доходности до 3,11% (-1 б.п.). Позитивным фактором для российских еврооблигаций стало восстановление цен на нефть до уровня 66–67 долл. за баррель Brent после просадки до 64 долл. за баррель в начале этой недели. Размещение новых выпусков еврооблигаций "Газпрома" на 1 млрд евро и "РусГидро" на 1,5 млрд юаней на этой неделе, прошедшие преимущественно среди европейских и азиатских инвесторов, продемонстрировали наличие спроса на долг российских квази суверенных заемщиков. Объем привлечения нового внешнего долга российскими компаниями и банками меньше, чем производимые погашения, что технически поддерживает спрос на евробонды, остающиеся в обращении. Улучшение новостного фона может поддержать дальнейшее снижение доходности российских евробондов в пределах 5 б.п. на горизонте недели. Более сильное восстановление цен будут сдерживать относительно низкие цены на нефть и ожидания повышения ставки ФРС в декабре", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
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