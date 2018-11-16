Актуальный диапазон для котировок Brent составляет 65,5-67,5 долл./барр. - Промсвязьбанк

"На рынке нефти инвесторы оценивают перспективы достижения нового соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи и его возможные условия. В СМИ могут появляться противоречивые сообщения на эту тему, поскольку США в текущий момент заинтересованы в низких ценах на нефть и призывают производителей не сокращать производство. Вчера выход статистики Минэнерго США в моменте усилил волатильность котировок, однако в итоге существенного влияния не оказал, несмотря на впечатляющий рост запасов коммерческих запасов нефти на 10,3 млн барр. При этом коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов всех видов снизились на 1,4 млн барр. – до 1252 млн барр., что добавило оптимизма. Актуальный диапазон для котировок Brent составляет 65,5-67,5 долл./барр." - указывает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.