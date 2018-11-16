.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Актуальный диапазон для котировок Brent составляет 65,5-67,5 долл./барр. - Промсвязьбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 ноября 2018 года 10:46
Актуальный диапазон для котировок Brent составляет 65,5-67,5 долл./барр. - Промсвязьбанк
"На рынке нефти инвесторы оценивают перспективы достижения нового соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи и его возможные условия. В СМИ могут появляться противоречивые сообщения на эту тему, поскольку США в текущий момент заинтересованы в низких ценах на нефть и призывают производителей не сокращать производство. Вчера выход статистики Минэнерго США в моменте усилил волатильность котировок, однако в итоге существенного влияния не оказал, несмотря на впечатляющий рост запасов коммерческих запасов нефти на 10,3 млн барр. При этом коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов всех видов снизились на 1,4 млн барр. – до 1252 млн барр., что добавило оптимизма. Актуальный диапазон для котировок Brent составляет 65,5-67,5 долл./барр." - указывает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.
.
16 ноября 2018 года 17:59
Цены на палладий продолжают рост, тогда как большинство циклических металлов испытывают нестабильную динамику или снижение, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Котировки поднялись на 4,6% в четверг и достигли рекордных 1 180 долл. США за унцию. По нашим оценкам,... читать дальше
.16 ноября 2018 года 16:05
"В начале дня американская валюта продолжила нисходящую волну, стартовавшую в середине предыдущей сессии. Однако после достижения недельного минимума индекс доллара перешел к восходящей коррекции, торгуясь сейчас в небольшом плюсе около уровня 97 п. Несмотря на опубликованные вчера сильные данные... читать дальше
.16 ноября 2018 года 15:40
С завершением промежуточных выборов в Конгресс США перед инвесторами возник вопрос о том, что будет новым драйвером рынков: бюджетные проблемы Италии, Brexit, торговые споры или, например, новые геополитические столкновения, указывают эксперты Julius Baer Кристиан Гаттикер и Патрик Ланг. Рим... читать дальше
.16 ноября 2018 года 14:56
"Один из наиболее популярных среди инвесторов эталонный индекс ICE от Bank of America Merrill Lynch на завершающейся неделе снизился на 1% и достиг уровня, на котором находился в начале года, если судить по совокупному доходу. Тем не менее, это все равно лучше идентичного показателя по... читать дальше
.16 ноября 2018 года 14:18
В пятницу доллар торгуется разнонаправлено, но в основных валютных парах все же превалирует медвежий настрой, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Фунт стабилизировался после недавнего обвала, и хотя на горизонте маячат многочисленные... читать дальше
.16 ноября 2018 года 13:49
"Возвращение макроэкономики в фокус рынков может усилить давление на фунт: всему виной спекуляции новостей о Банке Англии, который может охладеть к своим планам повышения ставок в ближайшие месяцы. Стоит также обратить внимание на динамику GBP/USD вблизи поддержки на 1,2700. Падение ниже может... читать дальше
.16 ноября 2018 года 12:40
"Нефтяные цены сохраняют сдержанную позитивную динамику на фоне ожиданий сокращения объемов добычи сырья участниками сделки ОПЕК+. Однако коррекционный рост ограничивает отраслевая статистика из США. Накануне Минэнерго США сообщило о росте коммерческих запасов нефти по итогам отчетной недели на... читать дальше
.16 ноября 2018 года 11:18
Улучшение новостного фона может поддержать дальнейшее снижение доходности российских евробондов - Промсвязьбанк
"Оптимизм покупателей российских еврооблигаций вчера сохранился. Доходность Russia`29 снизилась до 5,15% (-1 б.п.), Russia`47 – до 5,89% (-1 б.п.). Рост цен российских еврооблигаций продолжился вслед за UST-10, которые снизились в доходности до 3,11% (-1 б.п.). Позитивным фактором для российских... читать дальше
.16 ноября 2018 года 09:45
Американский фондовый рынок в четверг увеличился. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в пятницу. Нефть на азиатских торгах в пятницу дорожает. читать дальше
.15 ноября 2018 года 18:11
"Данные по инфляции в США за октябрь в основном совпали с ожиданиями аналитиков: рост потребительских цен остался на уровне 2,5%, тогда как стержневая инфляция замедлилась до 2,1%. Динамика показателя несколько опережает целевой уровень ФРС США, поддерживая сторонников очередного повышения... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.