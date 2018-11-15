Игроки пересматривают краткосрочные риски вложения в российские активы, что способствует спросу на наши акции - Промсвязьбанк

"В четверг российский фондовый рынок продолжил восстановление. Основным поводом к покупкам стала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent предприняла очередную попытку закрепиться выше 66 долларов. При этом инвесторы проигнорировали ситуацию на внешних фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли до 0,8%, а в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,4% и 0,3% соответственно. В сложившихся обстоятельствах к 18:00 мск индекс МосБиржи подтянулся на 0,5%, достигнув 2390 пунктов, индекс РТС, за счет очередной волны укрепления рубля, вырос на 1,2%, до 1131 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги Распадской, Мечела и X5 Retail Group, прибавившие более 4%. Хуже рынка торговались Полиметалл и Мосэнерго, потерявшие 2,1% и 1,5% соответственно. Отметим, что кроме нефти, поддержку нашим акциям продолжает оказывать невозможность в этом году рассмотрения в конгрессе нового пакета санкций по отношению к России за вмешательство в американские выборы. В результате игроки пересматривают краткосрочные риски вложения в российские активы, что способствует спросу на наши акции и позволяет рынку продолжить коррекционный рост. С технической же точки зрения индекс МосБиржи продолжает находиться выше среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года. Тренд, совместно с уровнем 2300 пунктов, составляют основную поддержку для рынка. Ближайшей же поддержкой выступает уровень 2350 пунктов. Из сопротивлений выделим уровни 2450 и 2500 пунктов - максимумы ноября и октября", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.