Данные по инфляции поддерживают курс на повышение ставок ФРС США - Julius Baer

"Данные по инфляции в США за октябрь в основном совпали с ожиданиями аналитиков: рост потребительских цен остался на уровне 2,5%, тогда как стержневая инфляция замедлилась до 2,1%. Динамика показателя несколько опережает целевой уровень ФРС США, поддерживая сторонников очередного повышения ключевой ставки регулятора на заседании в декабре. Опубликованная на прошлой неделе статистика по ценам производителей позволяет оценить влияние новых таможенных пошлин на будущий рост цен в США. Рост показателя ускорился до 2,9%. По нашим оценкам, эта динамика будет постепенно отражаться на потребителях и подталкивать рост цен в ближайшие месяцы. Это заставит ФРС США продолжить ужесточение кредитно-денежной политики в 2019 году. В следующие несколько месяцев курс доллара будет поддерживать разница в процентных ставках в США и других экономиках. Американская инфляция постепенно ускоряется на фоне новых импортных пошлин, оправдывая дальнейшее повышение ставок и высокий курс доллара", - отмечает главный валютный стратег

Julius Baer Дэвид Коль.