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15 ноября 2018 года 16:59
До конца года вполне вероятны прорывы до 70 рублей за одну единицу американской валюты - Аналитика Онлайн
"Передышка для отечественной валюты может быть временной. Сейчас коррекция связана с фиксацией прибыли по ранее открытым позициям в долларе и евро против рубля. Мы уже ранее говорили, что опуститься ниже отметки в 66 рублей за доллар будет достаточно сложно. Этот уровень неплохо подходит для покупок на среднесрочную перспективу. До конца года вполне вероятны прорывы до 70 рублей за одну единицу американской валюты", - отмечает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.
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15 ноября 2018 года 18:11
"Данные по инфляции в США за октябрь в основном совпали с ожиданиями аналитиков: рост потребительских цен остался на уровне 2,5%, тогда как стержневая инфляция замедлилась до 2,1%. Динамика показателя несколько опережает целевой уровень ФРС США, поддерживая сторонников очередного повышения... читать дальше
.15 ноября 2018 года 17:45
"В тот момент, когда курс доллара, как казалось, перестал оказывать влияние на котировки золота и серебра, цены на этой неделе вновь оказались под давлением и опустились ниже 1 200 и 14 долл. США за унцию соответственно, - констатирует аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке.-... читать дальше
.15 ноября 2018 года 16:02
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) больше не ожидает роста нефтяных котировок до $95 за баррель в следующем году, хотя достижение уровня $75 за баррель в первой половине 2019 года считает возможным, говорится в обзоре инвестбанка. "На рынке нефти произошла одна из самых... читать дальше
.15 ноября 2018 года 15:44
"К доллару возвращаются силы на фоне драмы, происходящей в Британии. Министр по делам Брекзита Рааб подал в отставку, не поддержав условия сделки, которые предлагает Евросоюз. Вслед за ним о своем уходе сообщила министр труда Маквей. В то же время растет угроза голосования за вотум недоверия... читать дальше
.15 ноября 2018 года 14:57
Островок стабильности криптовалют все же накрыла волна волатильности, и привела она к массивному обвалу всех монет, отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. В пике снижения, капитализация рынка сократилась на $30 млрд. В последние 24 часа эталонный Bitcoin (BTC) теряет почти 11% и... читать дальше
.15 ноября 2018 года 13:42
До конца года существенную поддержку американский рынок может получить лишь в случае достижения конструктивного торгового соглашения с Китаем в конце ноября - Raiffeisenbank
"Американский рынок акций вчера обесценился на 0,76% (по индексу S&P), достигнув локального минимума, растеряв заметную часть восстановления от последней волны распродажи. В своем выступлении Дж. Пауэлл вновь выразил уверенность в ужесточении монетарной политики в условиях сильного экономического... читать дальше
.15 ноября 2018 года 12:40
Настроения на нефтяном рынке в краткосрочной перспективе останутся, скорее, подавленными - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть демонстрируют сдержанный коррекционный рост. Brent в ходе утренних торгов в районе отметки $66.3/bbl, WTI $56.3/bbl. Рыночные игроки продолжают оценивать перспективы баланса спроса и предложения на рынке. Резкий обвал цен, наблюдавшийся после публикации отчета ОПЕК (картель... читать дальше
.15 ноября 2018 года 10:48
"На рынке нефти растет напряжение в преддверии саммита ОПЕК, который пройдет в начале декабря, и где может быть достигнуто новое соглашение о сокращении добычи между участниками картеля и странами, не входящими в него. В ближайшие недели в СМИ могут появляться противоречивые сообщения о прогрессе... читать дальше
.15 ноября 2018 года 10:33
"Накануне нефть пыталась развернуться вверх, но статистика продолжает поддерживать "медведей". Согласно информации API, на неделе, завершившейся 9 ноября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 8,8 млн бар. Запасы бензина увеличились на 188 тыс. бар., а запасы дистиллятов упали на 3,2 млн бар.... читать дальше
.15 ноября 2018 года 09:38
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в среду. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) слабо поднимается в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок вновь опускаются. читать дальше
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