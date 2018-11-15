До конца года вполне вероятны прорывы до 70 рублей за одну единицу американской валюты - Аналитика Онлайн

"Передышка для отечественной валюты может быть временной. Сейчас коррекция связана с фиксацией прибыли по ранее открытым позициям в долларе и евро против рубля. Мы уже ранее говорили, что опуститься ниже отметки в 66 рублей за доллар будет достаточно сложно. Этот уровень неплохо подходит для покупок на среднесрочную перспективу. До конца года вполне вероятны прорывы до 70 рублей за одну единицу американской валюты", - отмечает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.