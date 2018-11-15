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Главная / Аналитикам / Аналитика / Пока индекс МосБиржи торгуется выше 2350 пунктов, шансы на дальнейший рост сохраняются - ИК "ФИНАМ"
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15 ноября 2018 года 16:13
Пока индекс МосБиржи торгуется выше 2350 пунктов, шансы на дальнейший рост сохраняются - ИК "ФИНАМ"
"До конца дня не предвидится нового негатива, поэтому частично все фондовые рынки могут немного восстановить позиции. С технической точки зрения, картина по российскому рублёвому индексу пока выглядит нейтрально. Ближайший уровень поддержки находится очень близко, на рубеже 2350 пунктов. Пока индекс торгуется выше него, шансы на дальнейший рост сохраняются", - считает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.
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15 ноября 2018 года 18:11
"Данные по инфляции в США за октябрь в основном совпали с ожиданиями аналитиков: рост потребительских цен остался на уровне 2,5%, тогда как стержневая инфляция замедлилась до 2,1%. Динамика показателя несколько опережает целевой уровень ФРС США, поддерживая сторонников очередного повышения... читать дальше
.15 ноября 2018 года 17:45
"В тот момент, когда курс доллара, как казалось, перестал оказывать влияние на котировки золота и серебра, цены на этой неделе вновь оказались под давлением и опустились ниже 1 200 и 14 долл. США за унцию соответственно, - констатирует аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке.-... читать дальше
.15 ноября 2018 года 16:02
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) больше не ожидает роста нефтяных котировок до $95 за баррель в следующем году, хотя достижение уровня $75 за баррель в первой половине 2019 года считает возможным, говорится в обзоре инвестбанка. "На рынке нефти произошла одна из самых... читать дальше
.15 ноября 2018 года 15:44
"К доллару возвращаются силы на фоне драмы, происходящей в Британии. Министр по делам Брекзита Рааб подал в отставку, не поддержав условия сделки, которые предлагает Евросоюз. Вслед за ним о своем уходе сообщила министр труда Маквей. В то же время растет угроза голосования за вотум недоверия... читать дальше
.15 ноября 2018 года 14:57
Островок стабильности криптовалют все же накрыла волна волатильности, и привела она к массивному обвалу всех монет, отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. В пике снижения, капитализация рынка сократилась на $30 млрд. В последние 24 часа эталонный Bitcoin (BTC) теряет почти 11% и... читать дальше
.15 ноября 2018 года 13:42
До конца года существенную поддержку американский рынок может получить лишь в случае достижения конструктивного торгового соглашения с Китаем в конце ноября - Raiffeisenbank
"Американский рынок акций вчера обесценился на 0,76% (по индексу S&P), достигнув локального минимума, растеряв заметную часть восстановления от последней волны распродажи. В своем выступлении Дж. Пауэлл вновь выразил уверенность в ужесточении монетарной политики в условиях сильного экономического... читать дальше
.15 ноября 2018 года 12:40
Настроения на нефтяном рынке в краткосрочной перспективе останутся, скорее, подавленными - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть демонстрируют сдержанный коррекционный рост. Brent в ходе утренних торгов в районе отметки $66.3/bbl, WTI $56.3/bbl. Рыночные игроки продолжают оценивать перспективы баланса спроса и предложения на рынке. Резкий обвал цен, наблюдавшийся после публикации отчета ОПЕК (картель... читать дальше
.15 ноября 2018 года 10:48
"На рынке нефти растет напряжение в преддверии саммита ОПЕК, который пройдет в начале декабря, и где может быть достигнуто новое соглашение о сокращении добычи между участниками картеля и странами, не входящими в него. В ближайшие недели в СМИ могут появляться противоречивые сообщения о прогрессе... читать дальше
.15 ноября 2018 года 10:33
"Накануне нефть пыталась развернуться вверх, но статистика продолжает поддерживать "медведей". Согласно информации API, на неделе, завершившейся 9 ноября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 8,8 млн бар. Запасы бензина увеличились на 188 тыс. бар., а запасы дистиллятов упали на 3,2 млн бар.... читать дальше
.15 ноября 2018 года 09:38
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в среду. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) слабо поднимается в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок вновь опускаются. читать дальше
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