Пока индекс МосБиржи торгуется выше 2350 пунктов, шансы на дальнейший рост сохраняются - ИК "ФИНАМ"

"До конца дня не предвидится нового негатива, поэтому частично все фондовые рынки могут немного восстановить позиции.

С технической точки зрения, картина по российскому рублёвому индексу пока выглядит нейтрально. Ближайший уровень поддержки находится очень близко, на рубеже 2350 пунктов. Пока индекс торгуется выше него, шансы на дальнейший рост сохраняются", - считает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.