Понижательные риски в паре GBP/USD сохраняются - eToro

"К доллару возвращаются силы на фоне драмы, происходящей в Британии. Министр по делам Брекзита Рааб подал в отставку, не поддержав условия сделки, которые предлагает Евросоюз. Вслед за ним о своем уходе сообщила министр труда Маквей. В то же время растет угроза голосования за вотум недоверия премьеру Мэй. На фоне этих событий еще вчера обнадеженные "быки" по фунту вынуждены активно отступать. GBP/USD, не сумев закрепить успех над уровнем 1,30, скатилась в район 1,2750, утянув за собой евро. Негативную картину дополняет тот факт, что в свете всего происходящего рынки больше не закладывают в цену повышение ставки Банком Англии в следующем году, ссылаясь на накал политических страстей. Не порадовала и статистика из Британии. Розничные продажи снова неожиданно сократились, в этот раз на 0,5% вопреки ожидавшемуся восстановлению на 0,2% после падения на 0,4% в сентябре. В годовом эквиваленте показатель также оказался гораздо хуже прогнозов. Другими словами, со стороны экономики тоже пришло разочарование по всем "фронтам". Впрочем, сейчас все внимание трейдеров направлено на политическую драму и дальнейшую судьбу Брекзита и Мэй. Голосование за вотум недоверия может сильно ударить по позициям стерлинга, даже если у доллара при этом не будет существенных поводов для роста. Так, понижательные риски в паре сохраняются, хотя на краткосрочных графиках намечается отскок после агрессивных распродаж", - комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.