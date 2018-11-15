В среднесрочной перспективе российские активы имеют хорошие шансы на продолжение роста - БКС

"Сегодня российские индексы стартовали на положительной территории, после чего продолжили повышаться, обновляя локальные максимумы. Позитивной динамике нашего рынка способствуют повышение мировых фондовых индикаторов и восстановление нефтяных цен.

Однако на фоне существенного укрепления российской валюты, произошедшего за последние 2 сессии, рублевая стоимость нефти продолжила снижаться, опустившись к минимальным с апреля текущего года уровням. Данный фактор существенно сдерживает позитивную динамику наших акций. Российский рынок акций продолжает демонстрировать более сильную динамику по сравнению с остальными фондовыми площадками. Этому способствуют ожидания того, что благодаря возможному переносу принятия нового пакета антироссийских санкций встреча лидеров России и США, которая должна состояться в рамках саммита G20, пройдет в более конструктивном русле. В результате сегодня индекс РТС обновил максимум текущей недели. Индекс МосБиржи продолжает демонстрировать более слабую динамику, оставаясь под давлением активно укрепляющегося рубля. Однако в целом в среднесрочной перспективе российские активы имеют хорошие шансы на продолжение роста как с учетом их недооцененности, так и на фоне возможного снижения геополитических и санкционных рисков", - полагает аналитик "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.