Крушение Биткоина: инвесторы в панике спасают деньги - FxPro

Островок стабильности криптовалют все же накрыла волна волатильности, и привела она к массивному обвалу всех монет, отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. В пике снижения, капитализация рынка сократилась на $30 млрд. В последние 24 часа эталонный Bitcoin (BTC) теряет почти 11% и торгуется около $5,650.

Утром 15 ноября на втором крупнейшем Bitcoin-кошельке в мире, который принадлежит бирже Binance, привели в движение 109,234 BTC (это $618 млн. по текущему курсу). Учитывая разгромную распродажу в течение предыдущего дня, новость о транзакции на практически весь актив биржи, да еще и с "холодного" кошелька, может многократно усилить негативную динамику, полагает эксперт. Стоит вспомнить, насколько резкой была реакция после распродажи BTC и BCH поручителем биржи Mt. Gox Кобаяши.

"Пороговые $6,000 защищались быками не один месяц, и решительное взятие данной отметки эталонной криптовалютой является плохим сигналом для рынка, - комментирует Александр Купцикевич. - Альткоины пострадали еще сильнее: Ethereum (ETH) и Bitcoin Cash (BCH) теряют почти 13%. Примечательно, что что последние дни BCH привлекал покупательский спрос из-за перспективы разделения цепочки после хардфорка сети. Однако ожесточенное противостояние двух лагерей, выступающих за разное будущее проекта, испугала даже спекулянтов. Весьма вероятно, что они начали продавать BCH еще до хардфорка. Согласно техническому анализу, следующей важной остановкой может стать область предыдущей консолидации цены: но это отдаленные отметки вблизи $3,500. Такого же мнения придерживается известный крипто-инвестор Барри Силберт. Он считает происходящее сейчас "капитуляцией криптовалют" из-за глубокого разочарования в перспективах, падения интереса со стороны трейдеров и пользователей. При этом, неоднозначная и часто отрицательная позиция американского регулятора выступает дополнительным фактором давления. Одним из спусковых крючков обвала на рынке могли стать перспективы действий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), в производстве которой находятся десятки дел против крипто бирж, которые могут обвинить в распространении незарегистрированных ценных бумаг. Тогда удар придется по целому ряду криптовалют и ICO-проектов".