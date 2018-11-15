Ключевым драйвером для внутреннего валютного рынка остается фактор "отсрочки" рассмотрения новых антироссийских санкций Конгрессом США - ИК "Велес Капитал"

Уже на открытии торгов в четверг рублю удалось взять отметку в 67 в паре с долларом, а к концу первого получаса торгов пара доллар/рубль скорректировалась ниже 66,5 руб., обновляя недельный минимум, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Рубль растет наряду с другими валютами развивающихся рынков, хотя индекс доллара к корзине основных валюта к окончанию первой половины дня торговался в небольшом плюсе. Оказывают поддержку рублю и цены на нефть, прибавляющие порядка 0,4% и демонстрирующие укрепление второй день подряд после существенного обвала в предыдущие дни. Однако, по мнению эксперта, ключевым драйвером для внутреннего валютного рынка по-прежнему остается фактор "отсрочки" рассмотрения новых антироссийских санкций Конгрессом США. Убедившись в том, что введение нового пакета санкций в очередной раз откладывается в "долгий ящик", экспортеры активизировали продажу валютной выручки на внутреннем рынке по все еще привлекательному курсу чуть более чем за неделю до основных налоговых платежей.

"Стоит добавить, что в четверг на валютном аукционе Федерального казначейства были привлечены все средства в рамках лимита на 500 млн долл., однако спрос на валютную ликвидность предъявил лишь один банк. Установившееся равновесие на рынке нефти остается весьма неустойчивым, пошатнуть его могут уже сегодняшние вечерние данные по запасам и добыче в США. Участники рынка ожидают увеличения запасов 8-ю неделю подряд, в том числе институт API и вовсе прогнозирует рост на 8,8 млн баррелей. Также нельзя исключать восстановления утраченных за последние дни позиций доллара, чему может способствовать целый ряд выходящей сегодня макростатистики из США. Тем не менее, даже в случае изменения ситуации на внешних рынках против рубля, давление на отечественную валюту будет в значительной степени ограничиваться фактором отсрочки новых санкционных угроз", - отмечает эксперт ИК "Велес Капитал".