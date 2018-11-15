Отмечаем достаточно высокие риски инвестирования в еврооблигации HCDNDA - БКС Глобал Маркетс

"Кредитоспособность "Домодедово", возможно, продолжит ухудшаться из-за падения пассажирооборота. Таким образом, мы отмечаем достаточно высокие риски инвестирования в еврооблигации HCDNDA и предпочитаем бумаги Global Ports (Ba3/NR/BB), учитывая более высокое кредитное качество", - указывают специалисты БКС Глобал Маркетс.