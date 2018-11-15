Спрос на риск, возможно, немного улучшится в ближайшее время, обеспечив отскок на долговых развивающихся рынках - БКС Глобал Маркетс

"Спрос на риск, возможно, немного улучшится в ближайшее время, обеспечив отскок на долговых развивающихся рынках. Глава ФРС Джером Пауэлл во время выступления вчера выразил опасения относительно перспектив роста американской экономики, что в сочетании с голубиными сигналами привело к снижению доходностей базовых активов. Индекс PCE Core в сентябре вырос до 2%, достигнув целевого уровня. Индекс потребительской инфляции в октябре, опубликованный в среду, показал рост на 2,5% г/г. Доходности ОФЗ снизились вдоль всей кривой. Такое сильное ралли отражает существенную зависимость рынка госбумаг от угрозы санкций, и мы полагаем, что рынок останется волатильным, поскольку риск сохраняется", - отмечают аналитики БКС Глобал Маркетс.